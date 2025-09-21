Украинский фигурист, пожаловавшийся на воровство в Пекине, завоевал путёвку на ОИ-2026
21-летний украинский фигурист Кирилл Марсак гарантированно войдёт в топ-5 итогового протокола у мужчин на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай). Общая сумма баллов Марсака составляет 217,57 балла.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хёнгём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
Квота Марсака на Олипиаду-2026 станет неименной, поэтому на Олимпийские игры – 2026 в Милане сборная Украины сможет делегировать другого фигуриста. Для Украины это первая квота на отборочном турнире в Пекине.
В Пекин сборная Украины не отправила ни одну представительницу одиночного катания из-за низкого уровня. Пара София Голиченко и Артём Даренский в квалификации заняли пятое место (для прохода нужен был топ-3), танцоры Мария Пинчук и Никита Погорелов стали 12-ми (для прохода нужно топ-4).
