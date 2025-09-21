Пётр Гуменник заработал квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане

Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник завоевал именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

Ученик Виктории Дайнеко выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 262,82 балла. Спортсмен вошёл в пятёрку лучших фигуристов по итогам турнира, что обеспечивает ему возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация — 2026. Пекин, Китай. Мужчины, получившие квоты:

1. Пётр Гуменник (Россия, выступает в нейтральном статусе).

2. Хёнгём Ким (Южная Корея).

3. Донован Каррильо (Мексика).

4. Кирилл Марсак (Украина).

5. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй).