Пётр Гуменник заработал квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане
Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник завоевал именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
Ученик Виктории Дайнеко выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 262,82 балла. Спортсмен вошёл в пятёрку лучших фигуристов по итогам турнира, что обеспечивает ему возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация — 2026. Пекин, Китай. Мужчины, получившие квоты:
1. Пётр Гуменник (Россия, выступает в нейтральном статусе).
2. Хёнгём Ким (Южная Корея).
3. Донован Каррильо (Мексика).
4. Кирилл Марсак (Украина).
5. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй).
