Фигурное катание

Фото: реакция Петра Гуменника на победу в отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине

Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник с улыбкой отреагировал на оценки за своё выступление в произвольной программе в рамках квалификационного турнира к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

Гуменник одержал победу на соревнованиях, получив за короткую и произвольную программу 262,82 балла. Пётр заработал квоту на участие на Олимпийских играх в Милан.

Фото: Кадр из трансляции

Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36).

