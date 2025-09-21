Фото: реакция Петра Гуменника на победу в отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник с улыбкой отреагировал на оценки за своё выступление в произвольной программе в рамках квалификационного турнира к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Гуменник одержал победу на соревнованиях, получив за короткую и произвольную программу 262,82 балла. Пётр заработал квоту на участие на Олимпийских играх в Милан.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36).