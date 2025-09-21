«В Пекине достаточно и такого проката». Туктамышева оценила выступление Гуменника в ПП

Чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила выступление серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника в произвольной программе на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

«Хорошо, хорошо. Техника была намного выше соперников, главное, чтоб не взяли на пересмотр. Но в любом случае не смогут порубить его настолько, чтоб поставить на второе место. Это будет несправедливо.

Есть некие проблемы с начала сезона, не хватает сил на последний элемент. Мне очень понравилось, как он катался, учитывая всё напряжение. На лутце полетел на заходе и не смог докрутить.

Здесь достаточно и такого проката. Этот спортсмен борется, отыграл жесты, дорожка поставлена в нюансы. Отличная постановка, как хорошо, что решили вернуться к Онегину. Но надо что-то делать с каскадом лутц-риттбергер в конце программы», – сказала Туктамышева в эфире Okko.