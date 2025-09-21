Пётр Гуменник не побил личный рекорд на международной арене. Отставание — меньше балла
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник не смог побить свой личный рекорд по сумме двух программ на международной арене. Ранее он одержал победу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление он получил 262,82 балла. При этом в 2021 году на мемориале Дениса Тена россиянин получил чуть больше — 263,14 балла.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
Отметим, что благодаря успешному выступлению в Пекине Пётр квалифицировался на ОИ-2026. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.
