Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Большая радость!» Алексей Мишин отреагировал на победу Гуменника в отборе на ОИ

«Большая радость!» Алексей Мишин отреагировал на победу Гуменника в отборе на ОИ
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин кратко прокомментировал победу российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!» — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гуменник одержал победу на соревнованиях, получив за короткую и произвольную программу 262,82 балла. Пётр заработал квоту на участие на Олимпийских играх в Милане (Италия). Ранее квалификацию на ОИ-2026 прошла российская фигуристка Аделия Петросян.

Материалы по теме
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Live
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android