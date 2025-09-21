«Большая радость!» Алексей Мишин отреагировал на победу Гуменника в отборе на ОИ

Заслуженный тренер России Алексей Мишин кратко прокомментировал победу российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!» — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гуменник одержал победу на соревнованиях, получив за короткую и произвольную программу 262,82 балла. Пётр заработал квоту на участие на Олимпийских играх в Милане (Италия). Ранее квалификацию на ОИ-2026 прошла российская фигуристка Аделия Петросян.