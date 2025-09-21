Татьяна Тарасова высказалась об отборе Петра Гуменника на Олимпиаду-2026
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника в произвольной программе на квалификационном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).
Гуменник одержал победу на соревнованиях, получив за короткую и произвольную программу 262,82 балла.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
«У Петра были две ошибочки, но он не придал никакого значения. Благодарю их вместе с Дайнеко — подготовились к соревнованиям, выиграли и поедут на Олимпийские игры. А всё остальное — мелочи, последним элементом лутц делать очень тяжело», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
