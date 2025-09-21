Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниил Глейхенгауз поздравил Гуменника с попаданием на Олимпийские игры — 2026

Даниил Глейхенгауз поздравил Гуменника с попаданием на Олимпийские игры — 2026
Комментарии

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, поздравил двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника с победой на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай). Гуменник завоевал именную квоту на ОИ-2026.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

«Поздравляю Петю Гуменника с победой и отбором на Олимпийские игры! Очень рад, что наша постановка смогла раскрыться на льду так, как мы задумывали, засияв всеми нужными и яркими красками. Спасибо Пете за то, что показал её миру и подарил такие эмоции», — написал Глейхенгауз на личной странице в соцсетях.

Напомним, Глейхенгауз является постановщиком короткой программы Гуменника на олимпийский сезон-2025/2026.

Материалы по теме
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android