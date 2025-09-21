Даниил Глейхенгауз поздравил Гуменника с попаданием на Олимпийские игры — 2026

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, поздравил двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника с победой на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай). Гуменник завоевал именную квоту на ОИ-2026.

«Поздравляю Петю Гуменника с победой и отбором на Олимпийские игры! Очень рад, что наша постановка смогла раскрыться на льду так, как мы задумывали, засияв всеми нужными и яркими красками. Спасибо Пете за то, что показал её миру и подарил такие эмоции», — написал Глейхенгауз на личной странице в соцсетях.

Напомним, Глейхенгауз является постановщиком короткой программы Гуменника на олимпийский сезон-2025/2026.