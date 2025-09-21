Худайбердиева — о Петросян и Гуменнике: не думала, что могу так сильно кем-то гордиться

Чемпионка России 2023 года Елизавета Худайбердиева, выступавшая в танцах на льду вместе с Егором Базиным, оценила победы соотечественников Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

«На этой неделе Аделия и Петя катались не только за себя, но и за всё будущее российских фигуристов на международной арене! Спасибо, ребята. Я не думала, что могу ТАК сильно кем-то гордиться», — написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Благодаря своим победам и Петросян, и Гуменник завоевали именные квоты на Олимпийские игры – 2026 в Милане. Представители России в парных видах в Пекин допущены не были.