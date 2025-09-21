Татьяна Навка: появилась надежда, что на Олимпиаде россияне будут стоять на пьедестале

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка оценила победы соотечественников Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

«Прекрасная и долгожданная новость! Вся страна очень рада. Появилась надежда на то, что на Олимпиаде мы тоже будем стоять на пьедестале, а спорт, конкретно — фигурное катание, вернётся на олимпийские высоты. Ребятам желаю удачи. Нужно быть очень аккуратным и грамотно подвести тренировочный процесс к наилучшему результату на Олимпиаде. Всем желаю удачи», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Благодаря своим победам и Петросян, и Гуменник завоевали именные квоты на Олимпийские игры – 2026 в Милане. Представители России в парных видах в Пекин допущены не были.