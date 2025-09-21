Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка: появилась надежда, что на Олимпиаде россияне будут стоять на пьедестале

Татьяна Навка: появилась надежда, что на Олимпиаде россияне будут стоять на пьедестале
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка оценила победы соотечественников Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

«Прекрасная и долгожданная новость! Вся страна очень рада. Появилась надежда на то, что на Олимпиаде мы тоже будем стоять на пьедестале, а спорт, конкретно — фигурное катание, вернётся на олимпийские высоты. Ребятам желаю удачи. Нужно быть очень аккуратным и грамотно подвести тренировочный процесс к наилучшему результату на Олимпиаде. Всем желаю удачи», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Благодаря своим победам и Петросян, и Гуменник завоевали именные квоты на Олимпийские игры – 2026 в Милане. Представители России в парных видах в Пекин допущены не были.

Материалы по теме
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android