Видео: Петросян делает укладку волос Гуменнику перед его награждением в Пекине

Появилось забавное видео, как двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян делает укладку волос двукратному победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику перед награждением квалификационного турнира, который проходит в Пекине (Китай).

Сегодня, 21 сентября, Гуменник одержал победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире и завоевал именную квоту на ОИ-2026. Днём ранее это же удалось сделать Петросян. Оба россиянина выступали на старте в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.