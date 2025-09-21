«Хищник». Хореограф Гуменника поздравил его с завоеванием квоты на Олимпиаду-2026

Российский хореограф Николай Морошкин, работающий в тренерском штабе Тамары Москвиной, поздравил двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника с победой на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай). Гуменник завоевал именную квоту на ОИ-2026.

«Поздравляю этого хищника! Впереди только лучшее», — написал Морошкин на личной странице в соцсетях.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация — 2026. Пекин, Китай. Мужчины, получившие квоты:

1. Пётр Гуменник (Россия, выступает в нейтральном статусе).

2. Хёнгём Ким (Южная Корея).

3. Донован Каррильо (Мексика).

4. Кирилл Марсак (Украина).

5. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй).