Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник пошёл на пять четверных в произвольной программе в Пекине

Детализация оценок Гуменника в ПП отборочного к ОИ турнира, за что судьи сбавили баллы
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник пошёл на пять четверных прыжков в произвольной программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он стал победителем соревнований и обеспечил себе квоту на Олимпиаду-2026.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

В прокате Пётр исполнил без ошибок два четверных из пяти заявленных, три — с недокрутами. В начале произвольной программы Гуменник чисто исполнил четверной флип, четверной лутц и флип сделал с недокрутами и получил «галку» в протоколе. Далее без ошибок прыгнул четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом.

Уже в концовке программы фигурист приземлил в четверть четверной сальхов в секвенции с двойным акселем, а затем не смог добавить к тройному лутцу риттбергер и остался без каскада.

Тем не менее исполненного контента хватило для победы — Гуменник получил 169,02 балла за произвольную программу и 262,82 по сумме за две программы.

