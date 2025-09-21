Детализация оценок Гуменника в ПП отборочного к ОИ турнира, за что судьи сбавили баллы

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник пошёл на пять четверных прыжков в произвольной программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он стал победителем соревнований и обеспечил себе квоту на Олимпиаду-2026.

В прокате Пётр исполнил без ошибок два четверных из пяти заявленных, три — с недокрутами. В начале произвольной программы Гуменник чисто исполнил четверной флип, четверной лутц и флип сделал с недокрутами и получил «галку» в протоколе. Далее без ошибок прыгнул четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом.

Уже в концовке программы фигурист приземлил в четверть четверной сальхов в секвенции с двойным акселем, а затем не смог добавить к тройному лутцу риттбергер и остался без каскада.

Тем не менее исполненного контента хватило для победы — Гуменник получил 169,02 балла за произвольную программу и 262,82 по сумме за две программы.