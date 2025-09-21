Скидки
Фото: Пётр Гуменник на пьедестале почёта отборочного к ОИ-2026 турнира в Пекине

Фото: Пётр Гуменник на пьедестале почёта отборочного к ОИ-2026 турнира в Пекине
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник получил медаль за победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине (Китай).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

Фото: скриншот из трансляции Okko

Фото: скриншот из трансляции Okko

Фото: скриншот из трансляции Okko

Фото: скриншот из трансляции Okko

Во время церемонии в честь Гуменника звучала специальная музыкальная композиция для награждения российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

В сумме за выступление в короткой и произвольной программах Гуменник получил от судей 262,82 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36). Напомним, первые пять фигуристов обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Мужчины, результаты:

  1. Пётр Гуменник (Россия) — 262,82 балла.
  2. Хёнгём Ким (Южная Корея) — 228,60.
  3. Донован Каррильо (Мексика) — 222,36.
  4. Кирилл Марсак (Украина) — 217,57.
  5. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй) — 216,98.
