Фото: Пётр Гуменник на пьедестале почёта отборочного к ОИ-2026 турнира в Пекине

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник получил медаль за победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине (Китай).
Фото: скриншот из трансляции Okko
Во время церемонии в честь Гуменника звучала специальная музыкальная композиция для награждения российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
В сумме за выступление в короткой и произвольной программах Гуменник получил от судей 262,82 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36). Напомним, первые пять фигуристов обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Мужчины, результаты:
- Пётр Гуменник (Россия) — 262,82 балла.
- Хёнгём Ким (Южная Корея) — 228,60.
- Донован Каррильо (Мексика) — 222,36.
- Кирилл Марсак (Украина) — 217,57.
- Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй) — 216,98.