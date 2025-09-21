Фото: Пётр Гуменник на пьедестале почёта отборочного к ОИ-2026 турнира в Пекине

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник получил медаль за победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине (Китай).

Фото: скриншот из трансляции Okko

Во время церемонии в честь Гуменника звучала специальная музыкальная композиция для награждения российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

В сумме за выступление в короткой и произвольной программах Гуменник получил от судей 262,82 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36). Напомним, первые пять фигуристов обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.

