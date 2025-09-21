«Можно выдохнуть!» Алиев отреагировал на победу Гуменника на отборе в Пекине

Чемпион Европы – 2020 в одиночном катании, российский фигурист Дмитрий Алиев отреагировал на победу серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

«Ну что, теперь можно выдохнуть всем! Ну лично у меня не было никаких сомнений…. Петю, его команду и всех нас поздравляю с отбором на Олимпийские игры. Очень рад, что у наших ребят всё получилось. Желаю стойкости и сил в дальнейших шагах!!! Ура!!!» — написала Алиев в своём телеграм-канале.

В сумме за выступление в короткой и произвольной программах Гуменник получил от судей 262,82 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36).

Напомним, первые пять фигуристов обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Мужчины, результаты: