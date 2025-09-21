Скидки
Чайковская сообщила, что Петросян и Гуменник будут участвовать в Гран-при и ЧР

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что отобравшиеся на Олимпиаду-2026 Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие на внутрироссийских соревнованиях в сезоне-2025/2026.

«Прошли, и с первых мест, сделали то, что от них, собственно, и требовалось. Что дальше? Мы не в первый раз к Олимпийским играм готовимся, обыкновенные тренировки, подготовка к Олимпиаде, так всегда было и будет, ничего нового. Это был ранний старт, сейчас будет немного сброшена нагрузка, и пошли по всем нашим Гран-при, по чемпионату России и так далее. Ничего нового не происходит — мы это знаем, мы это умеем, мы это будем делать.

Я поздравляю ребят, особенно тренеров, что они прошли сложный этап, заявили о себе, что мы на первых местах и двигаемся дальше к Олимпиаде. Мы на своём месте, и мы идём на Игры. А на Олимпиады мы шли много-много десятилетий и выигрывали», — приводит слова Чайковской ТАСС.

