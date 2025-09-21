Скидки
Фигурное катание

Министр спорта Дегтярёв оценил победу Петра Гуменника на отборе к Олимпиаде-2026

Министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярёв отреагировал на победу серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

«Российский фигурист Пётр Гуменник продемонстрировал высочайший уровень подготовки и уверенно завоевал олимпийскую путёвку.

Его выступление в Пекине стало примером высочайшего спортивного мастерства: четыре чисто исполненных четверных прыжка и уверенная работа в прокате принесли заслуженную победу.

Важно, что в мужском одиночном катании Россия вновь будет представлена сильным спортсменом, способным бороться за высокие места на Олимпийских играх.

Ранее отбор прошла Аделия Петросян, и теперь у нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

