МОК сообщил, что Петросян и Гуменнику нужно будет пройти ещё одну проверку перед ОИ

Международный союз конькобежцев (МОК) подтвердил, что нейтральным спортсменам, получившим именные путёвки на Олимпийские игры ‑ 2026, необходимо будет пройти ещё одну проверку комиссии по допуску на главное соревнование четырёхлетия. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Спортсмены должны дождаться решения специальной комиссии — Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP) — по допуску на Олимпиаду. Такой же механизм допуска работал для нейтральных спортсменов перед Играми‑2024 в Париже.
Сегодня, 21 сентября, Пётр Гуменник одержал победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире и завоевал именную квоту на ОИ-2026. Днём ранее это же удалось сделать Аделии Петросян. Оба россиянина выступали на старте в нейтральном статусе.
Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.
- 21 сентября 2025
