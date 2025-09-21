Скидки
«Это круто!» Костомаров отреагировал на отбор Гуменника и Петросян на Олимпийские игры

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров оценил победы соотечественников Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине.

«Я рад, что Гуменник и Петросян показали хорошие результаты и будут иметь возможность участвовать в Олимпийских играх. Это круто!» — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Благодаря своим победам и Петросян, и Гуменник завоевали именные квоты на Олимпийские игры – 2026 в Милане. Представители России в парных видах в Пекин допущены не были.

