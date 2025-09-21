Хореограф Гуменника поделился эмоциями от победы фигуриста на олимпийском отборе

Российский хореограф Николай Морошкин, работающий в тренерском штабе Тамары Москвиной, поделился эмоциями после победы российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026, который прошёл в Пекине (Китай).

«Турнир оцениваю положительно для всего фигурного катания. Очень радостно видеть наших фигуристов на международной арене, на высших ступенях пьедестала. Поздравляю Аделию и Петра, а также их тренеров, хореографов, родителей и всех причастных!» — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Пётр Гуменник завоевал именную квоту на участие в соревнованиях на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.