Депутат Госдумы Журова поздравила Гуменника и Петросян с отбором на ОИ-2026

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на квалификацию российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Прекрасно, что Гуменник вышел на Олимпиаду. Наши ребята следили за своими соперниками, делали свою программу, чтобы в аккурат показать мастерство, без форсажа. Ещё есть время, поэтому не нужно получать травмы и демонстрировать что-то супер этакое. Надо чисто всё пройти, а потом на Олимпиаде показывать более серьёзный уровень и элементы. Они способны на это. Они большие молодцы!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.