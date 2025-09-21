Скидки
Фигурное катание

ISU: Гуменник катался с силой и страстью, и теперь он настроился на Олимпиаду в Милане

ISU: Гуменник катался с силой и страстью, и теперь он настроился на Олимпиаду в Милане
Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на победу российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

«Пётр Гуменник катался на коньках с силой, страстью и точностью, и теперь он настроился на Олимпийские игры — 2026 в Милане», — говорится в заявлении пресс-службы ISU.

Пётр Гуменник завоевал именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученик Вероники Дайнеко выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 262,82 балла. Спортсмен вошёл в пятёрку лучших фигуристов по итогам турнира, что обеспечивает ему возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

