Синицина поздравила Петросян и Гуменника с победой на отборочном турнире к ОИ-2026

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина поздравила российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника с победой на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который прошёл в китайском Пекине. Российский фигуристы завоевали именные квоты на участие в Олимпиаде-2026.

«Аделя и Петя молодцы! Ребята прошли отбор на Олимпийские игры! Справились с нервами. Очень рада за них. Вторыми оценками, конечно, их не наградили, но этого стоило ожидать.

Главное, очень радостно видеть ребят в форме и на международных соревнованиях! Без российский спортсменов спорт теряет многое», – написала Синицина в своём телеграм-канале.