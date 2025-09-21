Скидки
«Первый шаг сделан!» Коган отреагировал на победы Петросян и Гуменника на отборе к ОИ-2026

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил победы Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине.

«Поздравляем наших ребят Аделию и Петра, их тренеров, всех, кто с ними работал! Наши фигуристы показали достойное катание на отборочном турнире в Пекине.

Выступать после перерыва в международных стартах было непросто, но они молодцы, справились! Первый шаг сделан, готовимся, работаем дальше!» — приводит слова Когана телеграм-канал ФФККР.

Благодаря своим победам и Петросян, и Гуменник завоевали именные квоты на Олимпийские игры – 2026 в Милане. Представители России в парных видах в Пекин допущены не были.

