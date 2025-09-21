Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Траньков оценил шансы Гуменника завоевать золото на ОИ-2026

Траньков оценил шансы Гуменника завоевать золото на ОИ-2026
Двукратный олимпийский чемпион 2024 года российский фигурист Максим Траньков прокомментировал победу серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

«Петя сделал то, что должен был — добыл для себя квоту. Тот уровень соперников, который был, при всём уважении даже не уровень чемпионата России. Тут нужно было справиться с нервами и ответственностью, что Пётр и сделал.

Гуменник катался не без ошибок, но катать под последним стартовым номером не так просто. Тем более на международной арене мы не выступали очень давно. Мне кажется, Гуменник выступал только по юниорам, а серьёзных международных стартов у него не было. Для него всё это было впервые. Просто хочется поздравить Петю с результатом, но кататься он может лучше, и мы все это прекрасно знаем. Но для сентября у него очень неплохая форма.

Шансы на олимпийское золото? Думаю, это будет очень сложно, но всё возможно. Всё-таки это будут особенные соревнования, а на них всё бывает. Будем болеть за Гуменника и ждать Олимпиаду», — приводит слова Транькова Sport24.

