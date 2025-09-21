Петросян покоряла красотой, Гуменник ставил на сложность. Яркие кадры отбора на ОИ в Милан

С 19 по 21 сентября в Пекине прошёл олимпийский квалификационный турнир Skate to Milano 2025. Соревнования выиграли российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Петросян показывала на отборе прошлогоднюю произвольную программу, в музыкальном сопровождении которой ноктюрн Джона Батиста сменяет танго Астора Пьяццолы Yo soy Maria. Аделия не стала исполнять элементы ультра-си, но даже упрощённого контента хватило россиянке, чтобы выиграть у двух чемпионок Европы — Анастасии Губановой (Грузия) и Луны Хендрикс (Бельгия). Также в топ-5 участниц Игр-2026 в Милане вошла Виктория Сафонова (Беларусь).

Гуменник выступал с произвольной программой «Онегин», которая в сезоне-2024/2025 и принесла ему путёвку на отборочный старт в Пекин. Пётр решил показать свои возможности по максимуму и заявил в прокат пять прыжков в четыре оборота. Четыре из них исполнил безупречно.

Лучшие кадры произвольных программ Аделии Петросян и Петра Гуменника — в фотоподборке «Чемпионата».