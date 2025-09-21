Скидки
Сихарулидзе — о Петросян и Гуменнике: уверен, они смогут и на ОИ показать лучшие прокаты

Аудио-версия:
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал победы Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине.

«Наши ребята Аделия Петросян и Пётр Гуменник очень достойно выступили на отборочном квалификационном турнире в Пекине, подтвердив высокий уровень нашей отечественной школы фигурного катания.

Мы поздравляем ребят с успешным выступлением и благодарны их тренерам Этери Тутберидзе, Виктории Дайнеко за профессиональный подход и грамотную подготовку спортсменов к этому турниру!
Несмотря на обстоятельства, ребята проявили свои сильные качества, характер! Хотел бы также поблагодарить всех, кто работал с фигуристами, всех любителей фигурного катания, всех, кто поддерживал нас! Поверьте, мы это ощущали и это важно!

Будем готовиться к Милану. Уверен, наши спортсмены смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты», — приводит слова Сихарулидзе телеграм-канал ФФККР.

