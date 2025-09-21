Видео: Петросян активно поддерживает Гуменника во время его победного проката в Пекине
Появилось видео, на котором запечатлено, как двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян активно болеет за двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника. Это происходит во время произвольной программы, которая стала для россиянина победной на квалификационном турнире в Пекине (Китай).
Сегодня, 21 сентября, Гуменник одержал победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире и завоевал именную квоту на ОИ-2026. Днём ранее это же удалось сделать Петросян. Оба россиянина выступали на старте в нейтральном статусе.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96
Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.
