Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Петросян активно поддерживает Гуменника во время его победного проката в Пекине

Видео: Петросян активно поддерживает Гуменника во время его победного проката в Пекине
Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено, как двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян активно болеет за двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника. Это происходит во время произвольной программы, которая стала для россиянина победной на квалификационном турнире в Пекине (Китай).

Сегодня, 21 сентября, Гуменник одержал победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире и завоевал именную квоту на ОИ-2026. Днём ранее это же удалось сделать Петросян. Оба россиянина выступали на старте в нейтральном статусе.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.

Материалы по теме
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Пётр Гуменник поедет на Олимпиаду в Милане! Наш парень показал, что может биться до конца
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android