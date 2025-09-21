Видео: Петросян активно поддерживает Гуменника во время его победного проката в Пекине

Появилось видео, на котором запечатлено, как двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян активно болеет за двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника. Это происходит во время произвольной программы, которая стала для россиянина победной на квалификационном турнире в Пекине (Китай).

Сегодня, 21 сентября, Гуменник одержал победу на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире и завоевал именную квоту на ОИ-2026. Днём ранее это же удалось сделать Петросян. Оба россиянина выступали на старте в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.