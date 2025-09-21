Илья Авербух предположил, сможет ли Гуменник побороться за топ-3 на Олимпиаде-2026

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух оценил победы Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине.

«Сомнений в том, что Пётр и Аделия пройдут этот этап, у меня не было. В мужском турнире были очень слабые конкуренты, поэтому ни у кого не было сомнений, что Гуменник будет в топ-5. Но всё равно важно хорошо кататься и выигрывать. Любая победа окрыляет.

Было важно пройти этот этап. Здорово, что наши фигуристы прошли его так достойно. Для начала сезона у ребят хорошая форма, но, конечно, они будут прибавлять. При своих идеальных прокатах Гуменник и Петросян могут рассчитывать на очень высокие места на Олимпиаде. Им надо набрать форму и идти вперёд.

Шансы на олимпийское золото у Гуменника? Шансы всегда есть. Сейчас в мужском одиночном катании безоговорочный лидер — Илья Малинин, показывающий запредельную прыжковую часть. Но каждый сезон сезону рознь. Не знаем, в какой форме он подойдёт.

Конечно, Малинин выглядит главным фаворитом, но Гуменник очень сильно подтянулся в этом сезоне. Он набирает уверенность. На Олимпиаде будет очень жёсткая конкуренция, но за тройку Пете бороться можно вполне», — приводит слова Авербуха Sport24.