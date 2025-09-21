Скидки
Фигурное катание

Максим Ковтун: Гуменник и Петросян прошли очень сложный этап, выход на ОИ — большой шаг

Максим Ковтун: Гуменник и Петросян прошли очень сложный этап, выход на ОИ — большой шаг
Призёр чемпионатов Европы фигурист Максим Ковтун оценил победы Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который прошёл в Пекине (Китай).

«У Гуменника и Петросян пройден очень важный и сложный этап. Надеюсь, что ребята оставят все свои нервы на этом этапе и уже на следующем будут спокойными.

Что касается шансов Гуменника и Петросян на медали на Олимпиаде, прогноз — неблагодарное дело. Лёд скользкий, нужно просто делать свою работу. У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне. Не хочется давать прогнозов раньше времени. Просто будем за них болеть и поддерживать. Выход на Олимпиаду — большой шаг вперёд. И вообще-то это безумно сложно. Мы будем рядом с ними», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

