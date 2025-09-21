Мама Гуменника — о победе сына в Пекине: мы начали молиться святому Иоанну Шанхайскому

Мама двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника Елена высказалась о победе своего сына на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине. По словам Елены, вся семья молилась святому Иоанну Шанхайскому, как это было четыре года назад, когда Пётр пробовал отобраться на Олимпийские игры — 2022, проходившие в столице Китая.

— Мы очень сильно волновались всей семьёй, но чувствовали просто невероятную поддержку от болельщиков. Мы были просто потрясены от того, сколько добрых слов услышали от самых разных людей.

Сегодня все молились в Покровском храме, ко мне подходили прихожане и тоже старались приободрить. И мне вспоминалась такая ситуация: четыре года назад нам мечталось, чтобы Пётр попал на Олимпиаду в Китай, и мы начали молиться святому Иоанну Шанхайскому. Прочитали его житие, полюбили этого очень доброго святого. На ту Олимпиаду Петр всё же не смог отобраться. И вот теперь Пётр в Китае отбирается на другую Олимпиаду: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся, и нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать…» В прямом эфире я не смотрю прокаты, смотрю по телеграм‑каналам контент и как продвигается прокат. С Петром пока не разговаривали. Нас поздравила Тамара Николаевна.

— Планируете ли участвовать в этапах Гран‑при России и чемпионате страны?

— Про планы Петра ничего сказать не могу, думаю, что Пётр и тренерский штаб решат. Хочу ещё раз всех поблагодарить за доверие, — приводит слова Елены Гуменник «Матч ТВ».