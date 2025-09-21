Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: результаты на 21 сентября 2025 года

Сегодня, 21 сентября, в Пекине завершился олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня турнира.
Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 21 сентября
Танцы на льду:
- Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 198,73.
- Холли Харрис/Джейсон Чен (Австралия) — 183,50.
- София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 170,32.
Мужчины:
- Пётр Гуменник (Россия) — 262,82.
- Хюн Кём Ким (Южная Корея) — 228,60.
- Донован Каррильо (Мексика) — 222,36.
Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.
Ранее двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла.