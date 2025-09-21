Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: результаты на 21 сентября 2025 года

Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: результаты на 21 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, в Пекине завершился олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня турнира.

Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 21 сентября

Танцы на льду:

  1. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 198,73.
  2. Холли Харрис/Джейсон Чен (Австралия) — 183,50.
  3. София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 170,32.

Мужчины:

  1. Пётр Гуменник (Россия) — 262,82.
  2. Хюн Кём Ким (Южная Корея) — 228,60.
  3. Донован Каррильо (Мексика) — 222,36.

Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.

Ранее двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла.

Материалы по теме
Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android