Фигурное катание

Тарасова поздравила Петросян и Гуменника с победой на отборочном к ОИ-2026 турнире

Тарасова поздравила Петросян и Гуменника с победой на отборочном к ОИ-2026 турнире
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила россиян Аделию Петросян и Петра Гуменника с победой на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходил в Пекине (Китай).

«Поздравляю Аделию и всю её команду с прекрасным выступлением, победой и отбором на Олимпийские игры! Ура!

Пётр на Олимпиаде! Поздравляю команду!» — написала Тарасова в социальных сетях.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Пётр Гуменник одержал победу на соревнованиях, получив за короткую и произвольную программу 262,82 балла. Спортсмены завоевали именные квоты на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

