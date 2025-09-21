Украинские танцоры на льду впервые в истории не завоевали лицензию на ОИ

Сборная Украины по фигурному катанию впервые в истории не завоевала лицензии на Олимпийские игры в танцах на льду. Сегодня, 21 сентября, Мария Пинчук и Никита Погорелов на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай) заняли 12-е место. За своё выступление они получили 153,81 балла.

Квоты на Олимпиаду получили фигуристы, занявшие первые четыре места. Украинские фигуристы также не смогли отобраться на ОИ-2026 в спортивных парах. В мужском одиночном катании украинец Кирилл Марсак занял четвёртое место и завоевал квоту для сборной Украины.

Фигурное катание. Танцы на льду. Отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине (Китай):

1. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 198,73.

2. Холли Харрис/Джейсон Чен (Австралия) — 183,50.

3. София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 170,32.

4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) — 168,83…

12. Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина) — 153,81.