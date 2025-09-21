Тренер-хореограф клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин рассказал, что серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник примет участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Пётр будет принимать участие во всех соревнованиях, в которых сможет, если они не будут ему мешать готовиться к самому важному соревнованию. Впереди контрольные прокаты, затем небольшой отдых, чтобы у него была возможность выдохнуть, а затем старты», — приводит слова Морошкина ТАСС.

Пётр Гуменник стал победителем отборочного к Олимпиаде-2026 турнира в Пекине и завоевал квоту на Игры в Милане (Италия). В сумме за выступление в короткой и произвольной программах россиянин получил от судей 262,82 балла.