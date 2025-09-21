«Нужно показывать себя на каждом старте». Бестемьянова — о пятиквадке Гуменника в Пекине

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении россиянина Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

— Как оцените выступление Петра в произвольной программе?

— Очень здорово, молодец! Смог совладать с нервами, эмоциями так, что не убрал ни одного сложного элемента. Хотя для победы ему не требовалось такое их количество. И это, конечно, заслуживает большого уважения.

— Как вы думаете, для чего нужно было идти на такой риск — пять четверных прыжков? Если можно выиграть и получить квоту с более простым контентом.

— Дело в том, что после того, как мы были отстранены от соревнований, о нас мало кто знает. У Пети не очень большой опыт в международных соревнованиях, ему нужно завоёвывать свои какие-то позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте. Это очень правильная политика, — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.