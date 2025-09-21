Скидки
Наталья Бестемьянова считает, что судейство в Пекине было честным

Наталья Бестемьянова считает, что судейство в Пекине было честным
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила судейство на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине (Китай).

— Как оцениваете наше возвращение на международную арену, в том числе и выступления Адели Петросян?
— Оценивали судьи, и нам даже нечего добавить. Два первых места из двух возможных — это прекрасный результат.

— Как, по вашему мнению, судили наших ребят в Пекине?
— Я считаю, всё было справедливо, — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник стали победителями турнира в Пекине и завоевали квоты на Олимпиаду в Милане (Италия).

