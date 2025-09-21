Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё сложилось». Наталья Бестемьянова — о новой короткой программе Гуменника

«Всё сложилось». Наталья Бестемьянова — о новой короткой программе Гуменника
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о новой короткой программе россиянина Петра Гуменника. Хореографом выступил Даниил Глейхенгауз, а в качестве музыкального сопровождения выбрали саундтрек из фильма «Парфюмер».

«Очень удачная программа, классный костюм — всё сложилось. И Даниил Глейхенгауз, и тренерский штаб, и сам Петя — все очень хорошо проработали с момента, как мы видели её ещё в тренировочном костюме, до того, когда он вышел в Пекине. Над короткой программой была проведена очень большая работа», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android