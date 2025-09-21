«Всё сложилось». Наталья Бестемьянова — о новой короткой программе Гуменника

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о новой короткой программе россиянина Петра Гуменника. Хореографом выступил Даниил Глейхенгауз, а в качестве музыкального сопровождения выбрали саундтрек из фильма «Парфюмер».

«Очень удачная программа, классный костюм — всё сложилось. И Даниил Глейхенгауз, и тренерский штаб, и сам Петя — все очень хорошо проработали с момента, как мы видели её ещё в тренировочном костюме, до того, когда он вышел в Пекине. Над короткой программой была проведена очень большая работа», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.