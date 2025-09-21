Бестемьянова считает, что Гуменнику было нужно вернуться к старой произвольной программе

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Петру Гуменнику было необходимо вернуться к старой произвольной программе.

— Это правильно, что они решили вернуться к «Онегину» в произвольной программе?

— Это было их решение, и, возможно, Петя более уверенно себя чувствует в старой постановке. Сейчас было важно чувствовать себя комфортно. Возможно, новая произвольная программа ещё не совсем накатана. Правильное решение в том, что всегда спортсмены что-то национальное, что-то своё несли на Олимпиаду. И, конечно, история Онегина откликается этой задаче лучше, чем новая музыка в новой программе, — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.