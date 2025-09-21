Скидки
Фигурное катание

Бестемьянова считает, что Петросян и Гуменник способны занять высокие позиции на Олимпиаде

Бестемьянова считает, что Петросян и Гуменник способны занять высокие позиции на Олимпиаде
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник способны занять высокие позиции на Олимпийских играх — 2026.

«Я желаю им сделать всё, что они умеют. Это главное. Не надо ни с кем соревноваться, ставить какие-то суперзадачи. Они очень сильные спортсмены! Если Аделия и Пётр просто сделают всё, что они умеют, то будут бороться за самые высокие позиции», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник стали победителями турнира в Пекине и завоевали квоты на Олимпиаду в Милане (Италия).

Комментарии
