«Я бы поставила их на первое место». Бестемьянова — о позиции Акоповой/Рахманина в Пекине

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поздравила экс-россиян Карину Акопову/Никиту Рахманина с квотой на Олимпиаду 2026 года.

«Вот в парах я бы их поставила на первое место, потому что китайский дуэт допустил несколько грубых ошибок. Но судьи их поддержали, потому что китайцы — организаторы турнира, так бывает, это нормально. Я их поздравляю, это абсолютный прорыв — на своих первых серьёзных соревнованиях они так здорово прозвучали», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Напомним, россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник стали победителями турнира в Пекине и завоевали квоты на Олимпиаду в Милане (Италия).