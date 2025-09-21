Бойкова поздравила Петросян и Гуменника с успешным отбором на ОИ-2026

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поздравила российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника с победой на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходил в Пекине (Китай).

«Самые сильные и лучшие ребята. Спасибо вам и вашим тренерам за достойнейшие прокаты и высшие места», — написала Бойкова на своей странице в социальных сетях.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Пётр Гуменник одержал победу на соревнованиях, получив за короткую и произвольную программу 262,82 балла. Спортсмены завоевали именные квоты на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).