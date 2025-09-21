«Петя хорошо себя показал». Туктамышева — о прокатах Гуменника на олимпийском отборе

Чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о прокатах россиянина Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине.

«На что можно списать ошибки — нервы или начало сезона? Я думаю, что всё в совокупности, так как Петя был хорошо готов к этим стартам. Я даже немножко рада, что это случилось здесь, он будет более бдительным на дальнейших соревнованиях. К Олимпиаде они сделают выводы из того, что было сегодня. И вот там-то как раз нужно будет откатать так, чтобы не было вообще никаких нареканий к докрутам, падениям, чтобы всё было максимально чисто. Главное, что у нас есть квота, что Петя хорошо себя показал, программа была выполнена, на мой взгляд, на высоком уровне, если не брать лутцы, которые у него не получились сегодня. Задача выполнена, теперь надо немножко выдохнуть, работать дальше и к Олимпиаде в полной боевой готовности подойти», — сказала Туктамышева в ролике для телеграм-канала «Okko Фигурное катание».