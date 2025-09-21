Официальный аккаунт Олимпиады опубликовал пост после победы Гуменника на турнире в Пекине

Официальный аккаунт Олимпийских игр в социальных сетях опубликовал пост после победы серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на отборочном турнире в Пекине (Китай). В посте разместили фотографию россиянина и подписали «чемпион».

Фото: Из социальных сетей официального аккаунта Олимпийских игр

Пётр Гуменник завоевал квоту на Игры в Милане (Италия). В сумме за выступление в короткой и произвольной программах россиянин получил от судей 262,82 балла.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.