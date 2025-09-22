Скидки
Миронова и Устенко раскрыли концепцию нового произвольного танца на тему ИИ

Новый произвольный танец российских фигуристов Екатерины Мироновой и Евгения Устенко поставлен по фильму «Она» (2013), в котором раскрывается взаимодействие человека и искусственного интеллекта.

«Ну что, попробуем?» — именно так прозвучала мысль, когда мы вернулись к этой идее. Вернулись, потому что она пришла ещё несколько лет назад и всё это время, как часто бывает, ждала правильного момента. Мы всегда размышляем о том, что может быть актуально зрителю и нам самим. Тогда казалось, что рано, но сейчас, когда искусственный интеллект входит в повседневность и становится темой для каждого, в голове возник вопрос: «А что значит сохранить искусство, чувства и ремесло, созданное человеком?» Это сюжет «он/она» в обёртке XXI века. Это сплетение актуальной проблемы, личного интереса и поиска. Стоит ли позволять алгоритмам заменять нас и нужно ли вообще? И именно поэтому так важно показать на льду живую энергию, ту, которую не заменит никакая машина.

Прогресс рождается во времени, в людях вокруг нас, в желании делиться и показывать себя с новых сторон. Каждая новая программа становится площадкой, где мы учимся быть более честными, более глубокими, вкладывая личность в достижение задач. Создание этой программы было для нас невероятным опытом — не просто постановка, а общение, совместные мысли, обмен взглядами. Вся проделанная работа стала источником роста, за что мы безумно благодарны!» — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

