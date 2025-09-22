Скидки
Фигурное катание

«Я был лучше него во всех аспектах». Экс-россиянин Рештенко — о судействе в Пекине

«Я был лучше него во всех аспектах». Экс-россиянин Рештенко — о судействе в Пекине
Бывший российский фигурист Георгий Рештенко, ныне представляющий Чехию, высказался о судействе на предолимпийском квалификационном турнире, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября.

«Вышел с хорошим правильным настроем, боролся до конца за каждый элемент, после проката было ощущение, что этого должно хватить. Оказалось, что нет. Человек, который стал пятым и едет на Олимпиаду… (представитель Тайбэя Ю-Сян Ли. — Прим. «Чемпионата») честно — даже комментировать не хочется. Если они считают, что по сегодняшним прокатам он достоин больше — и, видимо, такое фигурное катание они хотят видеть — тогда что тут скажешь… Я был лучше него во всех аспектах, сегодня тоже был лучше.

У меня смешанные чувства после старта, и расстройство и, наоборот, чувство, что начал сезон я неплохо и двигаюсь в правильном направлении.

На судейские решения я повлиять не могу. Себя могу только похвалить за борьбу и буду усердно готовиться к следующим стартам в сезоне», — приводит слова Рештенко «Спорт-экспресс».

22-летний Рештенко по итогам турнира занял восьмое место и не смог отобраться на Олимпиаду в Милане. В соревновании победил российский фигурист Пётр Гуменник, который выступил в статусе нейтрального атлета.

Официальный аккаунт Олимпиады опубликовал пост после победы Гуменника на турнире в Пекине
