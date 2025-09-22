«Чувствовала максимально рядом с собой». Петросян — о присутствии Тутберидзе в Пекине

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, как её поддержала тренер Этери Тутберидзе на турнире Skate to Milano, проходившем в Пекине с 19 по 21 сентября.

Ранее стало известно, что официально Тутберидзе не сможет сопровождать Петросян на турнире и выводить подопечную на лёд, однако тренер присутствовала на соревновании вместе с грузинской сборной по фигурному катанию.

«Я знала, когда она уедет, и я специально спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Она тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я её чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому всё прошло хорошо», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.