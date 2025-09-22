Скидки
Пётр Гуменник впервые прокомментировал своё выступление после победы в Пекине

Пётр Гуменник впервые прокомментировал своё выступление после победы в Пекине
Российский фигурист Пётр Гуменник, выигравший предолимпийский отборочный турнир Skate to Milano в Пекине, дал первый комментарий после победы.

«Олимпийский каток… Для меня это, наоборот, было ещё вдвойне интереснее, что это не на абы какой арене, а на олимпийской, где была Олимпиада самая последняя. Кольца [олимпийские] видны. Это ещё больше какого-то уникального опыта мне дало.

Когда вышел из зоны Kiss&Cry, встретил Аделию [Петросян], она меня поздравила. Было приятно», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.

