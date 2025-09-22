«Счастью нет предела». Гуменник — о победе на отборочном турнире в Пекине

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился эмоциями от победы на турнире Skate to Milano, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября.

«Почувствовал, что меня очень сильно поддерживали. Увидел, что сюда приехало много русских фанатов, поддерживали меня на русском, кричали: «Давай, Петя! Вперёд!» Местных, наверное, было большинство, и они тоже очень громко и весело меня поддерживали, что меня вдохновляло. Конечно, это был не первый турнир, который я выиграл, но после большого перерыва было очень радостно вернуться и снова иметь возможность участвовать в соревнованиях. Это было праздником для меня. В дополнение к тому же и выиграл. Теперь вообще счастью нет предела!» — сказал Гуменник в репортаже Первого канала.

23-летний Пётр Гуменник является серебряным (2023) и бронзовым (2024) призёром чемпионатов России, двукратным победителем финала Гран-при России (2023, 2025). В сентябре 2025 года он выиграл международный квалификационный турнир, который прошёл в Пекине. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.