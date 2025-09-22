«Всегда стараюсь ориентироваться по ощущениям». Гуменник — о настрое перед стартами

Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник, выигравший квалификационный турнир по фигурному катанию в Пекине, рассказал, как он морально настраивается перед прокатами.

«Всегда стараюсь, какие бы соперники ни были, не смотреть на других, а больше по собственным ощущениям ориентироваться. Другие спортсмены непредсказуемы, могут выдать уникальный прокат, получить кучу баллов. Могут, наоборот, сильные спортсмены провалиться. От себя ты понимаешь, чего ждать, и по тренировкам и разминкам всегда можно сделать какие-то корректировки.

Вероника Анатольевна [Дайнеко] очень оценила мой прокат короткой, но всегда после короткой нужно не пытаться рефлексировать над этой программой, а уже переключаться на произвольную. Сразу переключились и думали о ней», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.